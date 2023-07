Secondo il Sun Justin Timberlake e Colin Farrell avrebbero chiesto all' icona del pop di rimuovere alcune parti del suo libro in uscita a ottobre

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nel momento in cui ha annunciato l’arrivo di una sua autobiografia, i suoi fan sparsi nel mondo hanno gioito: sì, perché la storia di Britney Spears – veradella musica pop – comprende alti e bassi che molto spesso non sono stati chiariti con precisione. Ma ora, a pochi mesi dall’deldi memorie, arrivano nuove indiscrezioni. Che coinvolgono anche alcuni celebri ex fidanzati della star. Britney Spears descrive gli anni della tutela e attacca la famiglia: «Mi hanno ...