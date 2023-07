Se Usa ed Europa giocano con le bombe a grappolo in Ucraina

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nel corso dell’ultima settimana, mentre la Russia ha continuato a bombardare diverse città ucraine, tra cui Odessa, l’ha formalmente iniziato a utilizzare le, fornite dagli Stati Uniti, contro molteplici obiettivi russi. Lesono vietate dal 2008 in 123 Paesi, tra cui diversi membri della Nato, ma non sono state ufficialmente messe al bando da Stati Uniti, Russia e, rifiutando una convenzione Onu che ne proibisce l’utilizzo, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento. L’introduzione di questa arma letale nella guerra d’giunge in una fase particolarmente delicata. Da un lato, infatti, la controffensivaper riconquistare i territori annessi procede a rilento, almeno rispetto a quelle ...

A spingere è il calo delle scortedi prodotti raffinati, insieme alle fermate di alcune raffinerie in, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari. Ne consegue un nuovo giro ...Proprio ine Canada gli utenti attivi mensilmente su Facebook sono aumentati solo di circa un milione, mentre sono diminuiti di due milioni in. L'incremento maggiore è arrivato dalla ...Vale a dire Germania, Francia, Regno Unito, Austria e Svizzera per restare in, Canada e Australia al di fuori del Vecchio Continente. Si sa, il rendimento sale lì dove il rischio aumenta.

Inflazione: quali attese per Usa ed Europa La Verità

Analisi mercati azionari di Antonio Tognoli riguardo: . Leggi le analisi titoli azionari di Antonio Tognoli su Investing.com.La buona notizia è che gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece, non dovrebbero aumentare di prezzo, lasciando il modello di ingresso al (relativamente) abbordabile prezzo di oggi.