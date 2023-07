Se non ti sta bene stai a casa tua Giambruno striglia il ministro tedesco

(Di giovedì 27 luglio 2023) Karl Lauterbach ha dichiarato che il turismo italiano non avrà futuro a causa del caldo. La replica del giornalista: "nella Foresta Nera,, no?"

Nomine, la Lega non ci sta "Noi estromessi da tutto" LA NAZIONE

Con le azioni in rally a Wall Street, alcune previsioni pessimistiche si sono rivelate un vero errore: come accaduto a uno stratega di Morgan Stanley. Perché ha sbagliato tutto sul presunto crolloCon i numeri delle prenotazioni di agosto e settembre, l'andamento turistico della stagione estiva italiana potrebbe superare il 2019, anno record per presenze lungo la Penisola. Dall'ultima indagine ...