“Se ne va” Pierpaolo Pretelli | l’addio era nell’aria | “Ha dovuto fare una scelta importante”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023), grandi novità in arrivo. Per il compagno di Giulia Salemi, ex velino di Striscia La Notizia, ex gieffino, conduttore, cantante, showman, cabarettista e chissà cos’altro, la notizia è di quelle importanti. Almeno dal punto di vista professionale. Perché per quanto riguarda la salute, invece, l’ultima volta che ne avevamo parlato c’era stato un problema ed era finito in ospedale (leggi articolo sotto). Di strada ne ha fatta parecchia il bel ragazzo di Maratea classe ’90, segno del Leone, che dopo il diploma al liceo scientifico, si è trasferito a Roma in cerca di fortuna. Nella Capitale si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma poi il ‘grande amore’ è sbocciato con la tv e il mondo dello spettacolo. E adesso arriva l’indiscrezione che farà felici i suoi fan – che non sono pochi, oltre mezzo milione di follower solo su ...