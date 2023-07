(Di giovedì 27 luglio 2023) Leggi Anche, Mattarella: 'Mettersi tutti alla stanga, è decisivo per il Paese' - Sul clima: 'Discussioni sorprendenti, siamo in ritardo' La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito 'Si ...

'Con queste misure, si potenzia la, sostenendola nell'attuazione del Pnrr e dando una risposta ai docenti precari sia delle scuole statali che paritarie, si semplificano le procedure per l'...Durante la seduta delle commissioni riunite Ie XIIdella Camera dei deputati sono stati approvati importanti emendamenti al dl Pa Bis di interesse per il sistema scolastico.Nel corso della seduta odierna delle commissioni riunite Ie XIIdella Camera dei deputati sono stati approvati importanti emendamenti al dl Pa Bis di interesse per il sistema scolastico . Con ...

Scuola, stanziati 50 milioni per personale aggiuntivo per il Pnrr TGCOM

Emendato il testo all’esame della Camera: lo sconto sui nuovi percorsi abilitanti (30 crediti anziché 60) varrà anche per i precari delle paritarie ...Stanziati con l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2023 della Regione Liguria la risorse per soddisfare tutte le richieste di borsa di studio per iscrizione e frequenza alle scuole paritarie n ...