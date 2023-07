Scintille tra Pechino e Washington sugli 007

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) “La Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale”. Lo ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, commentando i “progressi” compiuti dalla Cia nel ricostruire la sua rete di informatori in Cina. Nei giorni scorsi Bill Burns, direttore dell’agenzia statunitense, era intervenuto all’Aspen Security Forum, in Colorado, dichiarando: “Abbiamo fatto progressi e stiamo lavorando molto duramente negli ultimi anni per assicurarci di avere una forte capacità di human intelligence per integrare ciò che possiamo fare con altri metodi”, ha detto ricordando l’apertura di un missione center per la Cina nel 2021 per far fronte a “un governo cinese sempre più ostile”. Com raccontato su Formiche.net, è la prima volta che la Cia, principale servizio di human intelligence degli Stati Uniti, riconosce pubblicamente quella che secondo molti ...