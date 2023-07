Scienza e tech | più cooperazione Italia-Usa Meloni vede Biden

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lanel settoree tecnologia è uno dei temi cruciali dell’incontro alla Casa Bianca tra Giorgia, presidente del Consiglio, e Joe, Presidente degli Stati Uniti. L’intesa è già molto forte, come dimostrano i numeri: secondo i dati della National Science Foundation negli Stati Uniti operano circa 15.000 ricercatorini e oltre 3.000 di essi sono membri della più importante associazione americana, la Fondazione Issnaf (n Scientists and Scholars in North America Foundation), promossa e sostenuta dall’ambasciata d’. Ma ci sono prospettive di nuovi accordi per la ricerca dedicata ai semiconduttori e ai materiali avanzati. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente lasulle tecnologie ...