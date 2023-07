Sci | i mondiali d' erba a Cortina d' Ampezzo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - Dopo la Coppa del Mondo, ecco i Campionati del Mondo.d'ritorna protagonista assoluta dello sci d'internazionale. Dopo aver ospitato la Coppa del mondo della specialità nel 2019, 2021 e 2022, a fine estate di questo 2023 la Regina delle Dolomiti ospiterà il Campionato del mondo. L'appuntamento è dal 29 agosto al 2 settembre. L'evento che assegnerà i titoli iridati si svolgerà, come per la Coppa, sulla pista Roncato di Socrepes, ai piedi delle Tofane. Le competizioni prenderanno il via mercoledì 30 agosto con il superG per proseguire giovedì 31 con la supercombinata, venerdì 1 settembre con lo slalom e concludersi sabato 2 con il gigante. L'organizzazione è affidata a Fondazione(realtà costituita da Regione Veneto, Comune di...

... la Cerimonia di apertura dei 13th FINA World Championships, idi nuoto organizzati a Roma nel 2009 e lo spettacolo per l'apertura della 49esima Edizione dei Campionatidi...4' di lettura 25/07/2023 - SENIGALLIA - "Come ho fatto a vincere 25 titolidinautico È semplice: non guardo in faccia a nessuno". Daniele Cassioli, 37 anni ad agosto, è cieco dalla nascita ma riesce a vedere (e sentire) con estrema nitidezza l'importanza di ..."Stiamo viaggiando in una carrozza del 1990 che le Fs costruirono per idel 90, in un ... carrozze letto, carrozze per riunioni, e spazi per il trasporto di biciclette,e mezzi per la ...Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Dopo la Coppa del Mondo, ecco i Campionati del Mondo. Cortina d’Ampezzo ritorna protagonista assoluta dello sci d’erba internazionale. Dopo aver ospitato la Coppa del mon ...L’annullamento è arrivato come un fulmine a ciel sereno a due settimane dalla partenza delle gare. Il sindaco Andrea Monti non nasconde lo sconcerto: "Una rinuncia inspiegabile e che lascia l’amaro in ...