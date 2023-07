Scherma | Stefano Cerioni | “Il fioretto italiano sta bene Nonostante la spalla Marini è stato bravissimo e ha vinto”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo oro in due giorni per iltricolore ai Mondiali diin corso di svolgimento in quel di Milano. Gli azzurri continuano a far esaltare il pubblico di casa. Dopo la tripletta al femminile, tra gli uomini un Tommasoeccezionale è andato a prendersi il titolo iridato battendo l’americano Nick Itkin per 15-13. Le parole del responsabile della nazionale italiana di: “Ilha dimostrato con il trionfo di ieri e la gran bella vittoria di oggi di essere in salute e di stare. Tommaso ha recuperato dall’infortunio che aveva avuto grazie allo staff medico e di preparazione atletica. Siamo riusciti a portarlo a questo Mondiale in buona forma, poi è stata la voglia, il pubblico, tutto quello che ci ha ...

MILANO - Tommaso Marini vince l' oro mondiale nel fioretto maschile ai Mondiali didi Milano . L'azzurro ha sconfitto lo statunitense Nick Itkin per 15 - 13 mandando in ... allenato da...... la campionessa si era presa una pausa per diventare mamma, a marzo, dei gemellinie Mirea. ... l'Italia ha ancora le carte in regola per confermarsi una potenza dellamondiale. Un anno ...Medaglia d'argento ai Mondiali didi Milano per Arianna Errigo. L'atleta cresciuta nella Comense, diventata mamma di due ... "Cerioni ha puntato su di me, ho tolto il posto a un'atleta ...

Scherma, Stefano Cerioni: "Non vinciamo solo per merito mio, grazie ai maestri. Tra gli uomini occhio a Hong Kong" OA Sport

È la settima medaglia per la nazionale italiana di scherma nella competizione in corso, con due ori, due argenti e tre bronzi. Il 23enne di Ancona, membro delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Cerioni ...Quattro mesi dopo il parto cesareo e due gemelli, la campionessa di fioretto non ha persola strada e torna in pedana ai mondiali di scherma di Milano ...