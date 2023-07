Scherma | Mondiali Milano 2023 | Ucraina presenta ricorso contro squalifica Kharlan | “Indignati”

Dal trono continentale alla piazza d'onore iridata. Tutto in quaranta giorni per Davide Di Veroli così da coronare una stagione che, in attesa dell'ufficialità della Fie, dovrebbe consegnargli in dote ...MILANO - Tensione alle stelle aidiin corso a Milano. L'ucraina Olga Kharlan è stata esclusa dal tabellone di sciabola per il mancato saluto con la mano alla russa Anna Smirnova nel primo turno. L'ucraina aveva ...Il mancato saluto da parte della ucraina Olga Kharlan nei confronti della russa Anna Smirnova, al termine dell'incontro di sciabola aidia Milano, ha portato alla esclusione dal torneo per l'atleta ucraina. Nonostante la vittoria per 15 - 7, infatti, Kharlan compare come 'esclusa' nel tabellone ufficiale, con ...

Non arriveranno medaglie per l'Italia dalla sciabola femminile nella sesta giornata dei Mondiali di scherma a Milano. Era sicuramente complicato per le azzurre, vista anche la stagione, con le nostre ...MILANO (ITALPRESS) - "Parlare troppo in questi momenti non è mai una cosa positiva, non è andata come me l'aspettavo, ho poco da recriminare ...