Scherma | Mondiali Milano 2023 | Marini conquista la medaglia d’oro nel fioretto maschile

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per il secondo giorno di fila, l’Italia festeggia unaaidi, di scena a. La sesta giornata della rassegna iridata è stata infatti caratterizzata dal, dove uno straordinario Tommasoè riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Il talento di Jesi ha sconfitto nell’ordine il tedesco Paul, il giapponese Shikine, quindi il connazionale Macchi. Nonostante il livello si alzasse, l’azzurro ha sempre risposto presente e si è assicurato unasuperando ai quarti il francese Savin per 15-9. In semifinale è poi arrivato il successo per 15-13 sul francese Lafont e infine, nell’atto conclusivo, sempre per 15-13ha sconfitto il ...

