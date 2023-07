Scherma | Mondiali Milano 2023 Kharlan in lacrime | “Squalifica crudele” Ucraina | “La Russia gioca sporco”

(Di giovedì 27 luglio 2023) E’ un caso che farà parlare a lungo quello delle pedane diaidi, divenuto in poco tempo pretesto per alzare i toni a livello politico. L’Olga, dopo aver accettato di gareggiare contro la russa Anna Smirnova, battendola, si è poi rifiutata di stringere la mano alla rivale, propendendo per un saluto con la lama, previsto dalle regole, salvo poi essereta dalla Fie. Amareggiata e inuna volta appresa la decisione: “Penso che abbiate visto tutto, l’unica cosa è che non ho voluto stringerle la mano. Sapevo che poteva esserci questa possibilità. Io ho proposto il saluto con la lama, lei non ha voluto farlo e l’arbitro mi ha detto che potevo andare via e dopo di questo mi sono riscaldata per l’assalto successivo, poi ...

, Criscio out. Avanzano le squadre azzurre Per quanto riguarda le altre competizioni individuali nella sciabola femminile Martina Criscio , dopo aver battuto la britannica Maxwell 15 -...... schermidore italiano argento nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , in merito alla decisione della federazione internazionale didi escludere dal torneo di sciabola, aiin ...Da ieri i venti di guerra soffiano ufficialmente anche nel mondo della. Aidi Milano, infatti, l'ucraino Igor Reizlin ha accolto le indicazioni della sua federazione e ha disertato la pedana dove ad attenderlo c'era il russo Vadim Anokhin . Il torneo di ...

Sono iniziate le prove a squadre ai Mondiali di scherma a Milano. Nella spada femminile l'Italia ha staccato il biglietto per i quarti di finale e domani andrà a caccia di una medaglia. Assolutamente ...MONDIALI SCHERMA La rivale è rimasta in pedana seduta su una sedia per 45' in forma di protesta per il mancato saluto, poi la… Leggi ...