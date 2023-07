Scherma | Mondiali 2023 | sciabolatrici senza medaglie Criscio si ferma ai piedi del podio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non arriverannoper l’Italia dalla sciabola femminile nella sesta giornata deidia Milano. Era sicuramente complicato per le azzurre, vista anche la stagione, con le nostre portacolori che erano considerate delle outsider. Sogna la Grecia, vista la preThedora Gkountoura e Despina Georgiadou, che affronteranno rispettivamente la giapponese Misaki Emura e la bulgara Yoana Ilieva. Purtroppo il cammino di Martinasi è interrotto proprio aidel. La nativa di Foggia è stata sconfitta nei quarti di finale da Misaki Emura, numero uno del tabellone, per 15-9. Un assalto mai in discussione con la nipponica che ha preso subito il largo e poi ha conservato il vantaggio. Ottavi di finale fatali a Rossella Gregorio, ma per la ...

, Criscio out. Avanzano le squadre azzurre Per quanto riguarda le altre competizioni individuali nella sciabola femminile Martina Criscio , dopo aver battuto la britannica Maxwell 15 -...... schermidore italiano argento nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , in merito alla decisione della federazione internazionale didi escludere dal torneo di sciabola, aiin ...Da ieri i venti di guerra soffiano ufficialmente anche nel mondo della. Aidi Milano, infatti, l'ucraino Igor Reizlin ha accolto le indicazioni della sua federazione e ha disertato la pedana dove ad attenderlo c'era il russo Vadim Anokhin . Il torneo di ...

L'atleta russa ha bloccato la pedana per 45 minuti in segno di protesta La campionessa ucraina Olga Kharlan ha battuto per 15-7 la russa Anna Smirnova nel… Leggi ...Sono iniziate le prove a squadre ai Mondiali di scherma a Milano. Nella spada femminile l'Italia ha staccato il biglietto per i quarti di finale e domani andrà a caccia di una medaglia. Assolutamente ...