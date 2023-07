Scherma | Mondiali 2023 | le spadiste si qualificano per i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sono iniziate le prove a squadre aidia Milano. Nella spada femminile l’Italia ha staccato il biglietto per idie domani andrà a caccia di una medaglia. Assolutamente fondamentale raggiungere almeno le semifinali, perchè sono punti importantissimo nella corsa alla qualificazione olimpica. Il quartetto composto dalle medagliate individuali Alberta Santuccio e Mara Navarria, da Rossella Fiamingo e da Federica Isola ha cominciato il proprio cammino dai sedicesimi con un comodissimo successo per 45-22 contro la Finlandia. Successivamente le azzurre si sono trovate di fronte il Canada negli ottavi die anche in questo caso è arrivato un facile successo per l’Italia, che ha battuto le nordamericane con il punteggio di 45-30. Aidi ...