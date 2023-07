Scherma | la clamorosa protesta della russa Smirnova | l’ucraina Kharlan non le dà la mano | lei occupa la pedana

MILANO - I Mondiali diin corso a Milano regalano anche momenti di incredulità assoluta. Prima i dubbi sulla ... e una protestada parte dell'atleta ...Ai Mondiali dia Milano, l'exploit dell'atleta a stelle e strisce arriva dopo la giàvittoria per 15 - 13 in semifinale sull'ungherese Szilagyi, numero 2 al mondo. Dershwitz aveva ...Decisionenel mondo della: gli atleti russi e bielorussi possono tornare a competere nel circuito internazionale. A stabilirlo è stato il congresso straordinario tenutosi in data odierna ...Al termine dell'incontro, Smirnova si è avvicinata a Kharlan per stringerle la mano, mentre l'ucraina, come da protocollo, ha solo esposto la sciabola, saluto "convalidato" dall'arbitro. Poi resta in ...Il fioretto italiano ha scritto per l'ennesima volta una pagina splendida di storia. I Mondiali 2023 di scherma di Milano oggi si sono tinti di tricolore in una maniera clamorosa. Alice Volpi ha vinto ...