Scherma | il fioretto porta un’altra medaglia Tommaso Marini in semifinale ai Mondiali

(Di giovedì 27 luglio 2023) Arriva la settimaper l’Italia aididi Milano. A salire certamente sul podio è, che si è qualificato per ladell’individuale delmaschile. Il marchigiano affronterà ora il francese Enzo Lefort, mentre nell’altra parte del tabellone si contenderanno un posto nell’ultimo atto l’americano Nick Itkin e il giapponese Kyosuke Matsuyama.si è aperto la strada verso lagrazie alla bella vittoria nei quarti di finale contro un altro transalpino, Rafael Savin. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 15-9 in un assalto che ha sempre condotto fin dalle prime battute. Si ferma agli ottavi di finale il cammino del campione d’Europa Filippo Macchi, sconfitto nel derby ...

Il derby italiano negli ottavi di finale delmaschile ai Mondiali diin corso a Milano se lo aggiudica Tommaso Marini . Il classe 2000 ha vinto contro Filippo Macchi con il punteggio finale di 15 - 11 al termine di una sfida ...Negli anni sono cambiate le nazioni rivali, ma le ragazze delsono sempre rimaste al top. ... l'Italia ha ancora le carte in regola per confermarsi una potenza dellamondiale. Un anno ...... oro, argento e bronzo nelfemminile con Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto; argento nella spada maschile con Davide Di Veroli. gm

Non arriveranno medaglie per l'Italia dalla sciabola femminile nella sesta giornata dei Mondiali di scherma a Milano. Era sicuramente complicato per le azzurre, vista anche la stagione, con le nostre ...Storico tris delle azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma: sul podio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto ...