Scherma | Di Veroli | il tifo per Totti e l' argento ai Mondiali | la sua storia

Dal trono continentale alla piazza d'onore iridata. Tutto in quaranta giorni per Davide Dicosì da coronare una stagione che, in attesa dell'ufficialità della Fie, dovrebbe consegnargli in dote anche la Coppa del Mondo assoluta. Compirà 21 anni il prossimo 18 agosto , classe 2001 ...... Cuomo out con tanti rimpianti, Diavanti fino alla finale dove si è arreso all'ungherese ... l'Italia ha ancora le carte in regola per confermarsi una potenza dellamondiale. Un anno fa ...... oro, argento e bronzo nel fioretto femminile con Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto; argento nella spada maschile con Davide Di. gm

Da ieri i venti di guerra soffiano ufficialmente anche nel mondo della scherma. Ai mondiali di Milano, infatti, l’ucraino ...Ai Mondiali di scherma a Milano ecco un podio tutto azzurro nel fioretto femminile: oro a Volpi, Argento a Errigo e Boronzo a Favaretto. Bene anche Di Veroli.