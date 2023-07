Scambio con Demme | proposta intrigante da un club di Serie A

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il tedesco è ai margini della squadra, il Napoli pensa alla cessione, ma nelle ultime ore si è aperta una nuova possibilità: tutti i dettagli Diego, uno dei pilastri del Napoli di Gennaro Gattuso, negli ultimi due anni con Luciano Spalletti non è mai stato al centro del progetto, sopratutto a causa dell’exploit dell’imprescindibile Lobotka, il cervello del Napoli campione d’Italia. L’ex Lipsia però chiede maggiore spazio, che anche il nuovo allenatore Rudi Garcia non è sicuro di potergli concedere.pronto a dire addio al Napoli: piace inA Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe pronta ad affondare il colpo per, vista la sua volontà di lasciare ilpartenopeo. I viola avrebbero proposto unoa ...

...ci porta in un altrove linguistico e letterario dove lavorauna coppia di attori teatrali francesi eloro percorre il tragitto che dalla realta porta alla finzione e viceversa in uno...Losarebbe il seguente: 'Il governo mette a disposizione il Fondo automotive che dovrà ...dichiarato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine del tavolole ...Ad esempio, se due persone sottoscrivono una permuta che prevede lodi un'autoun'altra, l'accordo è valido e vincolantela semplice adesione al contratto, senza che ci sia bisogno, ...Giuntoli sta vendendo, si avvicina il momento delle entrate: Juve in faccende affaccendate con il Bayern Monaco: obiettivi comuni.Con il cappotto verde oltre 1 °C in meno d’estate in città: è quanto emerge da uno studio ENEA che ha calcolato l’efficacia contro le isole di calore.