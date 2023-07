Scamacca accelera per la Roma… ma attenzione all’Inter

(Di giovedì 27 luglio 2023) Gianlucacontinua a lanciare segnali per il mercato e l’ultima trovata è quella di togliere il West Ham dal proprio profilo Instagram Gianlucacontinua a lanciare segnali per il mercato e l’ultima trovata è quella di togliere il West Ham dal proprio profilo Instagram. L’attaccante ha voglia di cambiare aria e tornare in Serie A. La Roma è la sua squadra del cuore e lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mache potrebbe inserirsi per portarlo a Milano come colpo last minute. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Per salutare inveceha bisogno di trovare prima di tutto il riferimento offensivo in attacco. Morata resta sullo sfondo. In piedi anche l'idea Daka (Leicester City). Anche se l'Inter può ...L'alternativa continua a essere, ma anche qui non basta il prestito. A centrocampo Sabitzer resta il preferito ma Dominguez mette la freccia, l'argentino del Bologna piace e costa ...La Romaper l'obiettivo richiesto da José Mourinho: incontro decisivo per battere la concorrenza ... La Roma non vuole farsi scappare Morata, adesso in vantaggio super rinforzare il ...Strategia social contro il West Ham. Il centravanti azzurro cancella il club dal suo profilo instagram. Tiago Pinto continua a chiedere il prestito ma c'è in corsa anche l'Inter... Renato Sanches inta ...Il centravanti cancella il club dal suo profilo. Pinto chiede il prestito, ma l’Inter… Andrea Pigliese, su La Gazzetta dello Sport, ha riportato ieri un nuovo messaggio riguardante Gianluca Scamacca, ...