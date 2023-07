Scacchi | World Cup 2023 | da Carlsen a Nakamura e Caruana | quanti protagonisti a Baku

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Da domenica 30, a, ci sarà grande battaglia sul pianostico. Andrà infatti in scena laCup, evento che si tiene fin dal 2000 e che, dal 2005, fa parte del ciclo mondiale (dal 2007 riunificato). Dal 2021 è in scena anche una versione con il torneo femminile in aggiunta a quello Open. I primi tre posti danno diritto, in entrambi i casi, a giocare i rispettivi Tornei dei Candidati al titolo mondiale. Quest’anno, come di consueto, qualche assenza importante c’è. Ha scelto di non giocare Ding Liren, il Campione del Mondo in carica, e lo stesso discorso vale per Alireza Firouzja, il prodigio iraniano divenuto francese che, però, dopo aver toccato rapidamente l’ELO di 2800 ha avuto una piccola flessione in tal senso. Non c’è fondamentalmente tutto il blocco armeno, perché per gli armeni, stante tutto ciò che si lega al ...