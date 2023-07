Saw X | il primo terrificante poster del decimo film del franchise horror

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tobin Bell torna nei panni di Jigsaw nel nuovodelin uscita a fine settembre. Lionsgate ha diffuso in rete ilufficiale di Saw X, ildelche arriverà nelle sale americane il 29 settembre 2023. Nel nuovodella saga, John Kramer (Tobin Bell) è tornato e Saw X racconterà quindi l'ultimo capitolo degli enigmi di Jigsaw. La storia si inserirà tra gli eventi mostrati tra ile il secondo capitolo del, e seguirà John, malato e disperato, che viaggia verso il Messico per sottoporsi a una procedura medica rischiosa e sperimentale, nella speranza di trovare una cura miracolosa per il suo cancro, ma scoprirà …

