Saviano resta in Rai? Auspico riflessione | si muove la presidente Soldi | che succede

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'amministratore della, Roberto Sergio, è stato chiaro: Robertonon è nei palinsesti del sevizio pubblico. E non per motivi politici ma per "scelta aziendale".La sinistra è salita sulle barricate, con il Pd che ha portato il caso nientemeno che in Commissione Antimafia, e lo stesso scrittore di Gomorra ha protestato a suon di interviste attaccando il governo. Tanto che oggi da viale Mazzini è arrivata la presa di posizione delladella, Marinella, figura di garanzia scelta dal governo di Mario Draghi. Sul caso"auspicherei un supplemento diinterna", afferma, che premette: "L'amministratore delegato della, secondo le norme, ha autonomia decisionale sulla gestione aziendale e ...

Roberto Saviano fuori dai palinsesti Rai è un caso aperto. Lo scrittore è stato allontanato, nonostante alcune puntate del suo programma fossero già state registrate.