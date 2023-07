ha insultato in modo feroce ildel Consiglio, come non si fa nemmeno negli stadi, e poi il vicepresidente del Consiglio, riprendendo un vecchio grido di Salvemini contro Giolitti (...In foto a centro pagina, ildella Sec Gary Gensler e le 'regole Sec su cybersecurity e ... richiami ad altri articoli del giorno: nei Fatti, la cancellazione del programma diin Rai; ...... sarebbe stato indispensabile che laMeloni prendesse posizione e non contribuisse a ... La triste giornata, tuttavia, si era aperta con la brutta notizia del provvedimento contro...

Saviano, la presidente Rai: «Auspico un supplemento di riflessione, il programma è già registrato» Corriere della Sera

Roma, 27 lug. (askanews) - "Una premessa: l'Amministratore Delegato della Rai, secondo le norme, ha autonomia decisionale sulla gestione aziendale e sui ...Marinella Soldi, presidente della Rai, interviene sul caso della cancellazione del programma di Roberto Saviano, annunciata dall’Ad Sergio: «Si tratta di un prodotto nello spirito del servizio pubblic ...