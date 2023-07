Saviano fuori dalla Rai | scontro al vetriolo con Gasparri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Interviene la presidente di viale Mazzini Soldi: "Spero in un supplemento di riflessione". Lo scrittore intanto attacca: "Chiaro a tutti da che parte sta il governo" Non si placa la polemica dopo lo stop a Robertoin Rai e alla sua trasmissione ‘Insider – faccia a faccia con il crimine’ che sarebbe dovuta andare in onda a novembre su Rai 3. L’ultimo atto dellosi consuma su Twitter tra lo scrittore e il senatore di Forza Italia Maurizioche si scaglia contro “la libertà di insulto” per lo scrittore la decisione dem di portare il caso davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. “Ridicolo Orlando del Pd. L’antimafia si occupi di criminalità. Non di libertà di insulto per. Basta diffamazioni”, scrivesu Twitter. Edai social l’attacco ...