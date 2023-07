Saviano fuori dalla Rai | scontro al vetriolo con Gasparri

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non si arresta la polemica dopo lo stop a Robertoin Rai e alla sua trasmissione "Insider - faccia a faccia con il crimine", che sarebbe dovuta andare in onda a novembre su Rai 3. L'ultimo atto dellosi consuma su Twitter tra lo scrittore e il senatore di Forza Italia Maurizio...

Montanari, stoccata a Renzi Detto questo Soldi argomenta: 'La trasmissione 'Insider - faccia a faccia con il crimine' condotta da Roberto- sottolinea - è un prodotto nello spirito del ...Non di libertà di insulto per. Basta diffamazioni", scrive Gasparri su Twitter. Edai social l'attacco del senatore azzurro è ancora più duro: "Il casoe c. - afferma - è la ......scrittore "un pretesto" per "farlo". Di qui, l'intervento della presidente - che si distanzia di fatto dal suo ad - secondo la quale è necessario "dover intervenire sul cosiddetto caso, ...

Caso Saviano, scontro con Gasparri su esclusione da Rai Adnkronos

Sulla vicenda è intervenuta anche Marinella Soldi, presidente Rai: "Auspico un supplemento di riflessione interna" ...L’esclusione di Roberto Saviano dalla Rai è una “decisione politica che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”. A dirlo è lo ...