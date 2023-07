Saviano fuori dalla Rai | “È una decisione politica | rimarrà solo Peppa Pig”

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’esclusione di RobertoRai è una “che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”. A dirlo è lo stesso scrittore napoletano, commentando la cancellazione del suo programma dopo un attacco al vicepremier Matteo Salvini, definito “ministro della Mala Vita”. “È il titolo di un libro di Gaetano Salvemini. Avevo usato questa espressione 5 anni fa e sono stato querelato”, ha ribaditoin un’intervista al Corriere della Sera. Secondo l’autore di Gomorra, “l’attitudine di Salvini nei confronti del Sud Italia è la stessa che Salvemini attribuiva a Giolitti: sfruttamento elettorale e scarsa attenzione ai problemi reali”. L’accusa al leader della Lega è anche quella di tirare per le lunghe il processo ...

Leggi Anche Robertodalla Rai commenta: 'Decisione politica, non c'è spazio per l'antimafia. Io come Facci Lui difende il potere, io lo attacco' 'Una premessa: l'Amministratore ...Leggi Anche Robertodalla Rai commenta: 'Decisione politica, non c'è spazio per l'antimafia. Io come Facci Lui difende il potere, io lo attacco' Ancora attacchi controperché ...Non di libertà di insulto per. Basta diffamazioni", scrive Gasparri su Twitter. Edai social l'attacco del senatore azzurro è ancora più duro: "Il casoe c. - afferma - è la ...

Roberto Saviano fuori dalla Rai, insorge Michela Murgia. Ma Vittorio Sgarbi difende la decisione Virgilio Notizie

L’esclusione di Roberto Saviano dalla Rai è una “decisione politica che si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”. A dirlo è lo ...Dopo la decisione di tenere Roberto Saviano fuori dalla Rai, l’appello della presidente Marinella Soldi: “Auspicherei un supplemento di ...