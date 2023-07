La censura è sempre una cosa che a me non piace, madisgustosa se è a senso unico.è uno scrittore che ha detto della Meloni che è una bastarda e di Salvini che è il ministro della ...Per un dipendente o un collaboratore della Raipiù difficile esprimere un giudizio duro sul ... Invece è stata confermata anche seaveva già dato del "bastardo" a Salvini e pure a ...Quando lo sciacallo è un ministro, tuttoancora più intollerabile". Mentre la sfida a colpi ...presentato una interrogazione chiedendo "come i vertici della Rai valutino le offese diad ...

Saviano diventa un caso in Rai, la presidente Soldi: “Auspico un supplemento di riflessione” Il Fatto Quotidiano

La cancellazione del programma di Roberto Saviano diventa un caso, in Rai. Dopo che la decisione è stata annunciata dall’ad Sergio, scatenando la reazione dello scrittore e quella del mondo della ...La Rai ha cancellato dai palinsesti Insider la trasmissione dell’autore, sebbene condannato per plagio, di Gomorra. Inutile sostenere che si tratta di una decisione aziendale in linea con il codice et ...