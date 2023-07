Saviano cancellato e furioso | «E’ una decisione politica In Rai resterà solo Peppa Pig»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 27 luglio 2023) RobertoL’Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha parlato di scelta aziendale e nonriguardo alla cancellazione dai palinsesti di Rai 3 di Insider – Faccia a faccia con il crimine, il programma (già registrato) che Robertoavrebbe dovuto condurre a novembre. Il diretto interessato, però, non è dello stesso avviso e considera la sua dipartita dalla tv di Stato “unache si inserisce nella strategia più ampia di usare le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare”.non crede al fatto che aver definito Matteo Salvini “Ministro della Mala Vita” possa essere la ragione della sua “cacciata”, anche perché “è il titolo di un libro di Gaetano Salvemini. Avevo usato questa espressione 5 anni fa e sono stato ...