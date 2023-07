Sarnico | frontale auto-moto sul lungolago | due persone gravemente ferite

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023). Duesono rimastein untra un’e unasul, in corso Europa, all’altezza del Fontanì. Non ancora chiara la dinamica dello schianto: dalle prime informazioni, due uomini (uno di 23 anni) si trovavano insieme su un ciclore di grossa cilindrata, quando si sarebbero scontrati con una vettura, una station wagon grigia, che proveniva in senso opposto. L’impatto sarebbe stato stato violentissimo: sembra che i due ragazzi a bordo dellacicletta siano stati sbalzati in avanti facendo un volo di diversi metri. Entrambi sarebbero feriti in modo grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’medica e due unità ...