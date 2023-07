Sardegna | squalo vicino alla riva | panico a Villasimius VIDEO

(Di giovedì 27 luglio 2023) È stato avvistato nuovamente unoa pochi metri dalle rive italiane, più precisamente inalle coste di. L’esemplare, ben visibile dalle acque cristalline, ha provocato paura tra i bagnanti che sono subito usciti dall’acqua per poi riprendere la scena.di due metria Costa Rei Loavvistato L'articolo proviene da Il Difforme.

Momenti di paura su una spiaggia di Villasimius , nel sud della, dove unoè stato avvistato a pochi metri dalla riva. L'esemplare, lungo circa due metri, è stato avvistato nella mattinata di mercoledì 26 luglio. La testimonianza del bagnino . La ...L'articolomamma trovata morta sulle spiagge della: veterinario lo visita e fa una scoperta sensazionale proviene da Universo ...... losmeriglio venduto come pesce spada, il pesce ghiaccio al posto del bianchetto, il pagro ... 10 (Tirreno centro meridionale), 11 (mari di), 16 (coste meridionali della Sicilia), 17 (...

Sardegna, squalo nuota a riva a Villasimius: panico in spiaggia Dire

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sardegna, squalo nuota a riva a Villasimius: panico in spiaggia. L'esemplare ripreso in un video era probabilmente una verdesca di circa 2 metri.