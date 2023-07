Santanchè salva? Subito altri guai per le sue società L' ex compagno è indagato per bancarotta fraudolenta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Neanche il tempo di esultare per la vittoria alla mozione di sfiducia in Senato che emerge un nuovo caso per la ministra. Canio Mazzaropera Bergamo Segui su affaritaliani.it

Il testo ora andrà al Senato • Caso, il Senato ha respinto con 111 no e 67 sì la ... Rifate lo Stato il manifesto: Fratellini d'Italia Domani: 'Una giornata bellissima' / La destra...Ho sentito Giorgia' Sullo stesso argomento:, il Senato respinge la mozione di sfiducia. La ministra: "Ho detto la verità" La Russa: "La dichiarazione su mio figlio Non la rifarei. Ma non ...E la compattezza del governo è solo apparenza: accanto arestano per un po' la ministra Bernini e Matteo Salvini , che però si dimentica di applaudirla. Di Fratelli d'Italia ci sono i ...