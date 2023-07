Santa Croce del Sannio | domani incontro dal titolo “Le imprese dei borghi”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Comunicato Stampa – Antonio Di Maria Si terrà28 luglio alle ore 18 presso l’aula consiliare del comune didelunpubblico sul tema ‘Ledei’, in cui si discuterà del Pnrr e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Nino' di Valderice alle ore 19, hanno come tema conduttore - in questa edizione - la forza ... la cooperativa fondata negli anni Settanta aCaterina Villarmosa da un gruppo di lavoratrici ...Al centro storico la chiesa di San Leonardo, chiesa del Rosario, chiesa di, il Mercato Civico, il lavatoio pubblico, la scalinata e la fonte di "Su Cantaru". Pina Ruiu proporrà i suoi ...Giorgio Rinaldi (dirigente del settore Personale, socio - educativo e appalti, e del settore Affari Legali), nominato dal commissario ASO come nuovo direttore amministrativo deldi Cuneo".

Santa Croce Camerina e Donnalucata, controlli nei luoghi della movida: denunce e sanzioni Virgilio

la comunità di San Giorgio Morgeto , riceve la visita della Santa Croce, evento memorabile per la terza volta uscita dal Santuario di Polsi, ricevendo la visita di molti fedeli dei paesi limitrofi.CERVARESE SANTA CROCE - Ha investito un pedone con l'auto ed è scappato non prestando soccorso al ferito. Il giovane ha riportato gravi traumi nell'impatto con la vettura e si ...