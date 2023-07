Sanità Cittadini Aiop | Piano Schifani progetto innovativo per ridurre le liste d’attesa e gestire l’emergenza-urgenza”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Ilillustrato oggi dal Presidente della Regione Siciliana, Renato, perle, recuperando le prestazioni di ricovero e ambulatoriali prenotate e non ancora erogate o sospese a causa della pandemia, è un’importante iniziativa per fare in modo che l’accesso alle cur

...di razionalizzazione e risparmio che vale 18 milioni di euro all'anno di risorse deie ... L'assessore regionale alladel Piemonte Luigi Icardi ha espresso soddisfazione ' per l'......di non ritrovarci più in situazioni di disagio di cui fanno le spese soprattutto i". "Il ... Grazie alla nostra interlocuzione con le associazioni di categoria dellaprivata, intanto ......di non ritrovarci più in situazioni di disagio di cui fanno le spese soprattutto i'. Tra ... Grazie alla nostra interlocuzione con le associazioni di categoria dellaprivata, intanto ...