(Di giovedì 27 luglio 2023) La società era stata deferita per ildelle ritenutee deirelativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023

... presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la(Serie B) con 2 punti di penalizzazione da ... in merito alversamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ...Inizierà con un - 2 la stagione in Serie B della. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club ...a titolo di responsabilità diretta per il...... presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la(Serie B) con 2 punti di penalizzazione da ... in merito alversamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ...

Sampdoria, mancato versamento Irpef e contributi Inps: 2 punti di penalizzazione ItaSportPress

Il procedimento riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023 ...La Sampdoria partirà con un -2 nella prossima stagione di Serie B per una penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale.