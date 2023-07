Sampdoria | mancati versamenti Irpef e all’Inps | inflitti 2 punti di penalizzazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) Laha ricevuto 2didal Tribunale federale nazionale della Figc. Il club blucerchiato è stato sanzionato per il “mancato versamento delle ritenute fiscali e deiprevidenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023“. Ciò vuol dire che la squadra allenata da Andrea Pirlo inizierà il prossimo campionato di Serie B con un -2 in classifica. SportFace.

... in quanto parte lesa , lapotrebbe rivalersi sugli ex amministratori attraverso la ... il club blucerchiato, con la penalizzazione di 2 punti in classifica a causa deiversamenti nei ...... in seguito alla sanzione emessa per ipagamenti di alcuni bonus al Leicester per l'affare ... ormai in dirittura d'arrivo, è quello tra Barreca e Augello sull'asse Cagliari -. Ma le ...L'inchiesta ha riguardato le posizioni dei legali rappresentanti pro tempore del club, Gianni Panconi e Alberto ...

Mancati versamenti Irpef, 2 punti di penalizzazione alla Samp Agenzia ANSA

Un’altra mazzata, l’ennesima, si abbatte sul capo di Massimo Ferrero e, indirettamente, sulla Sampdoria. In mattinata militari della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di perquisizioni nell ...Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha pubblicato un post sui social che potrebbe essere letto positivamente in chiave calciomercato... Il portiere della S ...