Sampdoria indagata per plusvalenze fittizie | falso in bilancio e truffa ai danni dello Stato

(Di giovedì 27 luglio 2023) Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede dellanell’ambito delle indagini per le. Le indagini sono partite a seguito dell’inchiesta che ha investito la Juventus sullo stesso tema. Secondo l’accusa, la, sotto la presidenza Ferrero, ha ottenuto dei finanziamenti pubblici a cui però il club non poteva accedere a causa dei bilanci artefatti grazie alle. Continua l’accusa affermando che il club avrebbe usato i suddetti fondi per coprire alcune posizione debitorie delle società cinematografiche di Ferrero in Calabria. Nel mirino degli inquirenti almeno sette operazioni di compravendita, fra cui il portiere Audero passato dalla Juve alla Samp. A riferire delle perquisizioni èil procuratore di Genova Nicola Piacente. I militari del Nucleo di ...

La Guardia di Finanza indaga sugli ex vertici dei blucerchiati per presunte operazioni di compravendita con il club torinese ...Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Sampdoria per acquisire documenti contabili sulla gestione del club da parte dell’ex presidente Massimo Ferrero. Si indaga per ...