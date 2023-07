Sampdoria | Gabbiadini verso gli Emirati | trattativa ben avviata

Commenta per primo Uno dei giocatori simbolo della, nonché uno dei calciatori con il contratto più pesante in rosa, ossia Manolo, potrebbe salutare presto Genova. Il giocatore infatti, soprattutto a causa dei suoi parametri ..." PRO PATRIA 3 - 1 (2 - 1) MARCATORI : 17 Borini (S), 30(S), 39 Stanzani (P), 15 st La Gumina (S).(4 - 3 - 1): Audero (32 st Saio); Depaoli (1 st Paoletti), Ferrari ...(4 - 3 - 3): Audero; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Léris,, Borini.s.t. (4 - 3 - 3): Audero (32 s.t. Saio); Paoletti, Bereszynski, Aquino (8 s.t. ...Tira aria di cambiamento per Manolo Gabbiadini . Il centravanti classe '91 della Sampdoria , secondo quanto raccolto in esclusiva da Sportitalia, è in trattativa avanzata per sposare un progetto negli ...GENOVA - Manolo Gabbiadini tentato dagli Emirati Arabi. Un'offerta da Dubai sarebbe arrivata in queste ore per l'attaccante della Sampdoria che - a 32 anni - potrebbe lasciare l'Italia. Valutazioni in ...