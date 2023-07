Sampdoria | Audero partirà | sondaggi dall'estero | Inter e Fiorentina avvisate

(Di giovedì 27 luglio 2023) Porte girevoli in casa: ieri il club blucerchiato ha trovato l'accordo per la cessione al Lecce del portiere, ma a lasciare Genova...

Commenta per primo La Fiorentina non ha fretta per il nuovo portiere, ma secondo La Nazione due nomi restano caldi: uno è Emil, estremo difensore dellaseguito anche dall'Inter, l'altro è Lorenzo Montipò dell' Hellas Verona ....esagerata e dunque si potrebbe anche pensare di acquistarlo a costo zero la prossima estate (forti dell'accordo con il giovane portiere) puntando magari sul profilo Emildella. In ...Si fa strada l'idea Emil, portiere dellaoltre ai soliti Sommer e Trubin. Inter: ideaper la porta, Fabbian possibile contropartita Oltre a Sommer che resta uno degli ...

Porte girevoli in casa Sampdoria: ieri il club blucerchiato ha trovato l'accordo per la cessione al Lecce del portiere, ma a lasciare Genova potrebbe essere anche l'altro numero uno doriano, ossia Emi ...Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'Inter non avrebbe mosso alcun passo verso Audero, che potrebbe rimanere alla Sampdoria Wladimiro Falco ...