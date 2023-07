Sampdoria | altri guai dalle gestione Ferrero | plusvalenze fittizie

(Di giovedì 27 luglio 2023) Iper lanon sembrano finire più, così come l'onda lunga della presidenza di Massimoche ha lasciato la squadra in Serie B e il club a un passo dal fallimento prima dell'intervento del nuovo proprietario Andrea Radrizzani. L'ultima bomba sganciata su Corte Lambruschini arriva dalla Procura di Genova e interseca la profonda inchiesta torinese sulla Juventus e la sua. L'ipotesi è che sull'asse Torino-Genova, nel 2019 e 2020, si sia sviluppata una rete di affari per stimolaree consentire a, già allora in difficoltà a reggere il peso della Samp, di abbellire i suoi bilanci. I resti che vengono contestati in ipotesi sono false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione ...

S.p. A. dei calciatori Nicolò Francofonte, Matteo Stoppa e Erik Gerbi ed alla cessione dalla U. C.S.p. A. alla Juventus F. C. S.p. A del calciatore Giacomo Vrioni, avvenute nel ...S.p. A. a Genova. Da quanto si apprende, falso in bilancio, truffa allo Stato e ... sta compiendo perquisizioni nella sede della società blucerchiata in Corte Lambruschini e inuffici ...Sono gli addebiti principali a seguito dei quali la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Genova, sta compiendo perquisizioni nella sede dellain Corte Lambruschini e in...

Perquisizione della GdF nella sede della Sampdoria a Genova RaiNews

Il futuro di Manolo Gabbiadini è sempre più lontano da Genova, sponda blucerchiata. Infatti, secondo quanto riporta Sportitalia.com, l’esperto attaccante è in trattativa avanzata per sposare un proget ...La Procura di Genova indaga sugli scambi con la Juventus nel 2019 e 2020. E ipotizza il falso in bilancio anche per ottenere finanziamenti pubblici garantiti nel periodo dell'emergenza Covid ...