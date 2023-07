Saltata la Casertana | il baby Tartaro si ‘tuffa’ in una nuova avventura

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl probabile ripescaggio dellain serie C aveva posto un freno a una trattativa definita da tempo. Clementesi sarebbe dovuto trasferire dal Benevento ai falchetti e invece l’affare è sfumato. Il giovane portiere, reduce dall’esperienza alla Sanremese e fresco di titolo di miglior portiere della serie D, ha subito trovato unasistemazione. La società giallorossa ha infatti ceduto il classe 2005 al Trapani, l’ambiziosa compagine siciliana che nelle scorse settimane aveva ufficializzato l’ingaggio del sannita Luca Sparandeo.si trasferisce in prestito e ha rilasciato al sito ufficiale del Trapani le prime parole da granata: “Sono molto contento ed orgoglioso di vivere quest’esperienza in una piazza come Trapani. Conosco la storia della società e sono ...

