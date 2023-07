Salta il patteggiamento-farsa di Hunter | la corruzione dei Biden sta venendo a galla

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le cattive notizie per il presidentenon finiscono con la caduta deldel figlio: pubblicato il documento che FBI e DOJ hanno tentato di insabbiare: 10 milioni aiper far cacciare il procuratore che indagava su Burisma le telefonate che smentiscono Joe: i vertici di Burisma in vivavoce con l’allora vicepresidente le testimonianze degli informatori dell’IRS sugli sforzi del Dipartimento di Giustizia per ostacolare le indagini Ildicon il Dipartimento di Giustizia su due reati fiscali minori è morto e sepolto. A farlore il giudice federale Maryellen Noreika, che ha specificamente contestato il fatto che l’accordo prevedesse per l’imputato una immunità da qualsiasi eventuale ...

