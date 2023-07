(Di giovedì 27 luglio 2023) “Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della“. Questo è il titolo della giornata di lavoro che domani, nella mattina di venerdì 28 luglio, vedrànella Sala di Rappresentanza delladi, Presidenti di, Sindaci e Consiglierili del Mezzogiorno. Si confronteranno con esponenti die Parlamento sul Disegno di Legge, in discussione nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Questo riforma completamente le Province, sia rispetto alle funzioni che dovranno esercitare, sia riguardo agli organi die al sistema elettorale. “La sfida che abbiamo davanti è di riuscire a costruire un modello di ente innovativo. Avremo competenze e personale fortemente ...

...ai Carabinieri diche sono intervenuti tempestivamente. Ci preme quindi ringraziare tutto il Comando provinciale - che si è sempre distinto per il supporto a diverse attivitàdi ...ha dimostrato sui campi e sugli spalti di essere una città che merita un posto d'onore nel massimo campionato nazionale'. Altried ex, benché assenti per motivi familiari o ......di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems dell' Università degli Studi di, e ... la presentazione è avvenuta alla presenza di altri, docenti universitari, avvocati, ...

Salerno, parlamentari e Governo riuniti per la nuova Provincia ZON

E anche nella presente fase di avvio del procedimento parlamentare relativo al disegno di legge presentato dal Governo e recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. (AS. N.Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di G.A., un 53enne originario della provincia di Napoli, ...