Salario minimo | Orlando | ' è proposta che integra contrattazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "In campo c'è l'unità delle opposizioni, un fatto non sempre frequente, che spero possa allargarsi ulteriormente, ma il nostro principale alleato è la realtà, perché di fronte alla realtà valgono veramente a poco gli espedienti dialettici, gli esercizi acrobatici che sono stati messi in campo come argomenti in queste settimane". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, in aula alla Camera nel corso della discussione generale sulladi legge per il. "Dovete riflettere sul fatto che il lavoro povero è più forte nel Sud e nelle isole, nelle microimprese, nei servizi, cioè dove il sindacato non c'è o spesso è troppo debole per spuntare salari migliori: la nostrala ...