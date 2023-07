Salario minimo | Foti Fdi | ' se era così importante | perché pdl mai arrivata in aula?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Con molto garbo, chi mi ha preceduto ha posto dei problemi di ordine politico, e dai banchi della maggioranza ha avuto maggioranza. Ci è stato detto che non abbiamo chiamato le opposizioni, noi abbiamo chiamato l'onorevole Schlein, ma era troppo occupata ad andare a qualche festa dell'Unità per spiegare questa proposta. Lo dicoqualcuno ha richiamato l'assenza della presidente del Consiglio, che invece non era a Palazzo Chigi, ma in visita a Washington". Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, nella discussione generale sulnell'di Montecitorio, incontrando gli applausi del suo gruppo parlamentare. "Il lavoro povero c'era anche prima, non solo ora. Era il primo punto nelle proposte del Movimento 5 stelle e c'era ...