Salario minimo | FdI inchioda l’opposizione alle sue contraddizioni Foti | “Finora siete stati su Marte?”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Perché la sinistra non ha approvato ilnegli anni in cui ha governato? Perché oggi ha tutta questa fretta se comunque la loro proposta di legge rinvia a fine 2024 l’applicazione del provvedimento? La spaccatura del fronte sindacale è l’unità delle forze di rappresentanza cui auspica? Intervenendo in Aula nel dibattito sul, il capogruppo di FdI, Tommaso, hato la sinistra a tutte ledella sua battaglia per il, che appare molto più orientata alla propaganda che alla lotta alla povertà dei salari. Per questo la maggioranza ha chiesto un rinvio di 60 giorni, che consenta di riportare il confronto sulla concretezza dei temi e, anche, dei ...

Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, nella discussione generale sulnell'aula di Montecitorio, incontrando gli applausi del suo gruppo parlamentare. "...Il confronto sulavverrà, ma non immediatamente. Il centrodestra ha richiesto un rinvio di due mesi per l'esame della proposta di legge delle opposizioni , tranne Italia Viva , che è stata presentata ...Così la segretaria dem, Elly Schlein, in un colloquio con La Stampa a proposito delCosì la segretaria dem, Elly Schlein, in un colloquio con La Stampa a proposito del salario minimo. "Il 16 marzo scorso, in aula, alla presidente del Consiglio ho chiesto il salario minimo, una misura ...Ma quell’esempio è d’obbligo se si pensa al confronto (fino ad ora sterile) sui livelli retributivi e la necessità di introdurre per legge (come in molti paesi europei) l’istituto del “salario minimo” ...