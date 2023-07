Salario minimo | Conte | “Se la premier Meloni inviterà le opposizioni | io ci sarò Ma un tavolo di confronto esiste già”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Se la presidenteinvita lea Palazzo Chigi per un, certo, noi del M5S non ci sottrarremo“. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppein una conferenza stampa dopo la richiesta di sospensiva della maggioranza sul. “Ma vorrei chiarire che undie dialogogià, da quattro mesi, è la commissione Lavoro, dove ci si confronta nel dettaglio. E sul quelnon c’è stato nulla, solo un emendamento soppressivo”, ha aggiunto. In ogni caso, “andrò certamente a Palazzo Chigi a esporre tutte le ragioni fondatissime del perché è urgente approvare questa misura”. FIRMA LA PETIZIONE SULL'articolo proviene da ...

AGI/Vista - "Oggi la maggioranza ha chiesto il rinvio della discussione della proposta di legge sul. Per noi rimane l'urgenza di provvedere a lavoratrici e lavoratori sottopagati. Per la maggioranza c'è la maggioranza di andare in vacanza. È questa la sostanziale differenza. Hanno ...' Finalmente è arrivata in aula la proposta sul. Non sappiamo quale sarà la proposta della maggioranza e del governo ma se pensano di rinviare a settembre questo tema, noi non ci staremo' . Lo dichiara il segretario di Più Europa ...AGI - Due mesi per approfondire il tema del. Il centrodestra ha presentato la questione di sospensiva, ad argomentare la richiesta è stato il capogruppo di Fdi, Foti, 'non vogliamo buttare la palla chissà dove'. Il voto ci sarà ...

