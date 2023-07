Salario minimo | Conte | ‘non ci sottrarremo a confronto con Meloni'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Se la presidenteinvita le opposizioni, a partire dal primo firmatario di questa proposta, a Palazzo Chigi per un, certo noi del Movimento 5 stelle non ci. Però vorrei chiarire che anche un tavolo die di dialogo esiste già, ed è istituzionale: la commissione Lavoro, in cui si confronta sui dettagli, sulle proposte, controproposte, emendamenti. Si possono ascoltare anche esperti che possono rappresentare tutti i dettagli tecnici della discussione e su quel tavolo non c'è stato nulla, solo un emendamento soppressivo e adesso in aula una richiesta di rinvio per prendere tempo". Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella sede del partito. Sul fatto che, invece, abbia letto ...

Roma, 27 lug. " "Per approvare una legge come quella sulquando si è al governo si devono avere i numeri. Noi abbiamo approvato il reddito di cittadinanza che poi è stato smantellato, il Superbonus uguale, il decreto dignità la stessa cosa ...Roma, 27 lug. " "Oggi la maggioranza ha chiesto il rinvio della discussione sulla pdl sul. Per noi c'è l'urgenza di procedere per quattro milioni e mezzo di lavoratori che sono sottopagati, per la maggioranza c'è l'urgenza di andare in vacanza. E' questa la sostanziale ...27/07/2023 - 17:40 Dopo aver visto i sondaggi in cui persino il suo elettorato apprezzava l'introduzione di unanche in Italia , la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha ordinato ai suoi dipendenti che supportano l'esecutivo di non bocciare il disegno di legge presentato dalle ...

Tito Boeri: "Il salario minimo Pagate voi una badante nove euro all'ora” L'HuffPost

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Se la presidente Meloni invita le opposizioni, a partire dal primo firmatario di questa proposta, a Palazzo Chigi per un confronto, certo noi del Movimento 5 stelle non ci ...Roma, 27 lug - Non sono mancate, tuttavia, polemiche tra i dem: “La sospensiva a fine settembre della legge sul salario minimo proposta dal capogruppo di FdI, Tommaso Foti, equivale a dire ‘non se ne ...