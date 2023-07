Salario minimo | Calenda cade nel bluff della Meloni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Carlonon si smentisce. L’obiettivo del leader di Azione è ora provare a spaccare sulil fronte delle opposizioni, dopo che tutti i principali partiti – fatta eccezione per Italia Viva – si erano compattati sulla proposta di introdurre una soglia minima salariale pari a 9 euro lordi l’ora. E per farlo conta di avere il sostegno di quella parte del Pd maggiormente disponibile al dialogo con la premier e, anche se non lo dice, timorosa che ilpossa dare un colpo alla contrattazione collettiva, sottraendo una porzione di potere a sindacati e datori di lavoro. Approderà oggi in Aula alla Camera il testo delle opposizioni sulprova a spaccare i giallorossi Il...

Facile così, no Leggi anche La bandierina del, Cottarelli sul Corsera boccia il fondo pubblico: "Non ha senso che lo Stato ci metta dentro i soldi pubblici" Emergenza ...Mentre sul fronte, le opposizioni sembrerebbero più compatte, con la Segretaria del PD pronta a incontrare Giorgia Meloni per evitare il rinvio della discussione a settembre, "...Per la categoria dei farmacisti d'ospedale , ildi base ammonta a circa 3.308 euro al mese (... In Svizzera i farmacisti a inizio carriera guadagnano undi 3.250 franchi svizzeri al mese, ...

Tito Boeri: "Il salario minimo Pagate voi una badante nove euro all'ora” L'HuffPost

Per uscire dall’impasse politica sul salario minimo occorre che i dettagli su come realizzarlo siano decisi non dalla politica ma da addetti ai lavori: potrebbe occuparsene il Cnel che già raccoglie p ...Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo interpellato il dem Francesco Boccia e il meloniano Tommaso Foti sul salario minimo ...