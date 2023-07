Sabrina Ferilli è “Gloria” | tutto sulla nuova fiction di Rai Uno

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo essere stata il volto di diverse produzioni Mediaset,passa su Rai Uno con unadal titolo. La serie, tra le novità annunciate per la stagione 2023-2024, vedrà l’interprete romana nei panni di una diva del cinema sul “viale del tramonto”, in unafase della sua carriera. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in qualità di protagonista delle miniserie L’amore strappato e Svegliati amore mio, entrambe dirette da Simona Izzo e Ricky Tognazzi per Canale 5. Ora,si appresta a faremente ritorno su Rai Uno, con unatutta da scoprire, ovvero. Cosa aspettarsi da “Glora”, la prossima serie con ...

Testimonial d'eccezione,. Nel video qui sotto, l'attrice spiega come quello che è un gesto crudele e senza giustificazione sia anche un reato, da denunciare alle forze dell'ordine. ......//video.repubblica.it/edizione/roma/- contro - i - rifiuti - vi - sembra - normale/449648/450612 Estratto dell'articolo di Daniele Priori per 'Libero quotidiano'e l'...L attrice mostra sui social le strade della Capitale, sprofondata nuovamente nell emergenza rifiuti.offre sui social una testimonianza della citt di Roma, sempre pi nella morsa dell emergenza rifiuti. Complici le alte temperature, i cassonetti sprigionano odori nauseabondi, oltre ad ...Nella prossima stagione di Tù Sì Que Vales arrivano anche Joey & Rina: ecco le prime anticipazioni! Leggi tutto ..."Come sempre, non lavorando il sabato scendo da casa e puntualmente è così. C'è tutto quello che vedete, non vi mostro i cassonetti perché rischio la vita. E poi c’è lui, un ragazzo che fa lo spazzino ...