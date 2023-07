Ryan Reynolds fa gli auguri a Sandra Bullock con la scena di nudo in Ricatto d' amore

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha optato per un modo insolito di fare gliper il suo compleanno.ha dovuto interrompere il lavoro sul set di Deadpool 3 a causa dello sciopero degli attori ma ha trovato il modo di passare il tempo, soprattutto per un'occasione speciale come il compleanno di, amica e collega. L'attore ha pubblicato su Instagram ladidell'attrice nel filmd'girato proprio cone uscito nelle sale nel 2009. La star Marvel ha accompagnato il video con una didascalia esilarante:"Buon compleanno all'inimitabile e sbalorditiva! ...

ha dovuto interrompere il lavoro sul set di Deadpool 3 a causa dello sciopero degli attori ma ha trovato il modo di passare il tempo, soprattutto per un'occasione speciale come il ...... Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson,, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya e Naoko Mori. ...Sandra Bullock enudi: una scena rimasta indelebile Ripensando a quella scena particolare, il premio Oscar Bullock ha raccontato, durante la chiacchierata all' nel 2021, di aver provato ...

Ryan Reynolds ha augurato buon compleanno a Sandra Bullock scherzando su una scena di nudo Sky Tg24

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...Anche stavolta Ryan Reynolds lascia senza parole per l'originalità, facendo gli auguri all'amica Sandra Bullock con un video... hot ...